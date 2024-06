Prasówka z Rzeszowa 18.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

We wtorek, 18 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Sushi. W Rzeszowie są miejsca, gdzie można zjeść wyśmienite sushi - tradycyjne danie japońskiej kuchni. W naszym mieście jest wielu miłośników sushi, a ich liczba stale rośnie. Świadczy tym liczba lokali, w których podawana jest ta potrawa. I wciąż powstają nowe miejsca na mapie Rzeszowa.

Do muzycznej podróży po literackim świecie utworów Aleksandra Fredry zaprasza Alek Berkowicza. Koncert promujący jego płytę „Fredro jakiego nie znacie” odbędzie się 20 czerwca w Wojewódzkim Dom Kultury w Rzeszowie.

Kolejna "Literacka Grota" w Rzeszowie odbędzie się już w najbliższą środę. Na wieczór z poezją, prozą i muzyką zapraszają Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury w Rzeszowie oraz Restauracja "Grota" przy ul. przy ul. 3-go Maja 8. Organizatorzy szczególnie zachęcają osoby piszące do tej pory do przysłowiowej szuflady, by w końcu odważyli się podzielić swoim natchnieniem z publicznością. Każdy może przyjść i zaprezentować swoją twórczość!