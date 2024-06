Przegląd prasy z Rzeszowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 26.06.2024

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego dokonali zatrzymań kolejnych osób związanych z uczelniami prywatnymi w Gdańsku, Wrocławiu oraz Toruniu. Śledztwo, które nadzoruje Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, ujawniło korzyści majątkowe o wartości 630 tys. złotych.

W województwie podkarpackim pasażerowie stanęli przed poważnym problemem komunikacyjnym. Firma Polregio, odpowiedzialna za przewozy regionalne, odwołała około 30 połączeń kolejowych do końca wakacji, powołując się na brak maszynistów. Ta sytuacja wywołała reakcję samorządu województwa, który jest zaskoczony skalą problemu i grozi naliczaniem kar za niewykonanie umowy.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Rzeszowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W Rzeszowie odbyło się wyjątkowe szkolenie przewodników psów policyjnych, które zgromadziło funkcjonariuszy z całego województwa podkarpackiego. To wydarzenie podkreśla nie tylko znaczenie czworonożnych pomocników w codziennej służbie, ale również ciągłe dążenie do doskonalenia ich umiejętności. Psy służbowe, ze swoją niezwykłą wrażliwością na bodźce i doskonałym węchem, są nieocenionym wsparciem dla policji, a ich szkolenie stanowi kluczowy element w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego.

Rzeszów świętuje nadejście lata w wyjątkowy sposób – premierą teledysku do coveru „Całkiem Nowa Bajka”. Inicjatywa Rzeszowskiego Domu Kultury, wpisująca się w projekt #młodziwkultuRZE, zakończyła kulturalny rok 2023/2024. W realizacji wzięły udział utytułowane artystki, a scenerią klipu stało się malownicze osiedle Słocina.

Wybierzcie się na letnią edycję Kiermaszu Wyczytanych Książek w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie. Do sprzedaży przygotowano blisko 2500 pozycji z różnych dziedzin. Każdy znajdzie ciekawą lekturę dla siebie do czytania na wakacje w ogrodzie, nad jeziorem czy na ławce w parku.

W tragicznym wypadku, do którego doszło wczoraj po południu w Borku Starym, gm. Tyczyn, życie stracił 52-letni motocyklista. Zderzenie samochodu osobowego marki Skoda z motocyklem Yamaha na drodze wojewódzkiej nr 878 skończyło się śmiercią kierującego jednośladem. Policja prowadzi szczegółowe dochodzenie, aby wyjaśnić przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Wstępne ustalenia wskazują na niebezpieczny manewr wyprzedzania jako przyczynę tragedii.

W Malawie, niewielkiej miejscowości pod Rzeszowem, doszło do dramatu. 73-letni Kazimierz B. jest oskarżony o śmiertelne pobicie 56-letniego Zenona P. po wspólnie spędzonym wieczorze przy alkoholu. Według śledczych, sprawca miał zadać ofierze kilkadziesiąt ciosów nożem, a następnie zostawić ją bez pomocy. Zenon P. zmarł, próbując dotrzeć do swojego domu. Oskarżonemu grozi teraz dożywocie.

Ponad dziewięć godzin trwała maraton sesji absolutoryjnej rzeszowskiej rady miejskiej, która zakończyła się udzieleniem wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Konrada Fijołka. Po intensywnych dyskusjach i przedstawieniu raportu o stanie miasta, decyzja zapadła późną nocą, potwierdzając zaufanie rady do prezydenta. Wyjątkowo długie obrady, trwające aż do godzin nocnych, zakończyły się we wtorek, krótko po północy, z pozytywnym wynikiem dla Fijołka.