W Rzeszowie młodzież szkolna obchodziła „Dzień Dwujęzyczności”. Poruszono problem związany z hejtem

Inicjatorką obchodów tego święta była Agnieszka Chołody jedna z mam , której dwójka dzieci, po powrocie ze Stanów Zjednoczonych uczy się w Zespole Szkół Społecznych nr 2 w Rzeszowie. Podobna impreza była obchodzona w szkole polonijnej w USA gdzie drugim językiem, którego uczyły się dzieci, był język polski.

- Dwujęzyczność to płynne posługiwanie się co najmniej dwoma językami oraz związane z tym osadzenie w kulturze i określony sposób myślenia. Osoba dwujęzyczna często nie ma preferowanego języka i również swobodnie komunikuje się w obu. Do tego dochodzi jeszcze umiejętność szybkiego „przełączania się pomiędzy językami”. Frank Smith powiedział, że jeden język ustawia cię w korytarzu życia, dwa języki otwierają każde drzwi po drodze. W naszej szkole uczniowie mają możliwość nauki oprócz języka polskiego języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego , hiszpańskiego, włoskiego i chorwackiego, co pozwala nam mieć nadzieję na poznawanie innych kultur i innych osobowości – podkreśla Grażyna Szarama dyrektor ZS Społecznych nr 2 w Rzeszowie.