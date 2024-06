Młoda pisarka z Podkarpacia w gronie najlepszych w Polsce!

Tegoroczny temat konkursu dotyczył dziecięcych emocji. Uczestnicy mieli za zadanie opisać wizytę w Emotilandzie oraz przygody z emotkami, reprezentującymi różne uczucia. Młodzi twórcy wykazali się niezwykłą kreatywnością. Pisanie o emocjach jest jednym z najtrudniejszych wyzwań dla pisarza – niezależnie od jego doświadczenia. Tym większy podziw wzbudziły w organizatorach i jurorach dzieci, które podjęły się tego trudnego zadania. Opowiadania prezentowały wielką różnorodność, pomysłowość i kreatywność w wyrażaniu emocji.

Na konkurs wpłynęło aż 1531 prac, spośród których jury wybrało 30 najlepszych tekstów. Jesienią zostaną one opublikowane w książce pokonkursowej. Wśród nich znajdzie się także opowiadanie Mileny Porady.

Konkurs „Popisz się talentem” jest organizowany przez Wydawnictwo Nowa Era od 2017 roku. Jest to największy konkurs literacki dla dzieci w Polsce, mający na celu wspieranie młodych talentów, rozwijanie kreatywności i poszerzanie zainteresowań literackich. Udział w konkursie daje dzieciom szansę na prawdziwy debiut literacki. Co roku opowiadania 30 laureatów publikowane są w książce pokonkursowej, profesjonalnie zredagowanej i pięknie ilustrowanej. Dochód ze sprzedaży książki przekazywany jest na cele charytatywne związane ze wsparciem dla dzieci. W ubiegłym roku wsparcie trafiło do Fundacji Świętego Mikołaja.