Letnie atrakcje dla małych i dużych rzeszowian. Koncerty, warsztaty, półkolonie...

Dużym artystycznym wydarzeniem będzie w pierwszej połowie lipca Toast Urodzinowy dla Tomasza Stańko, czyli cykl imprez nie tylko muzycznych, np. wystawa fotografii „Mikrokosmos Tomasza Stańki” z warszawskiego mieszkania artysty, autorstwa Soni "Kokoshki" Gorczak. Główny koncert Urodzinowego Toastu odbędzie się 13 lipca o godz. 19 na dziedzińcu Zamku Lubomirskich.

Do nieco innej publiczności będzie adresowany cykl koncertów rapowych Dope Fest Rzeszów (6 lipca, 3 sierpnia, 7 września, plac eventowy na terenie Centrum Kulturalno-Handlowego Millenium Hall). Na podobnych uczestników liczą organizatorzy Rzeszów Bike Festivalu.

Marcin Dziedzic, dyrektor Estrady Rzeszowskiej, zachęca do udziału w Carpathia Festivalu 2024 (20 -21 lipca). Festival jest organizowany od 20 lat. Na 23 sierpnia zaplanowane jest nowe wydarzenie Estrady Rzeszowskiej - Eska Music Tour Rzeszów na Bulwarach.

– Estrada Rzeszowska to nie tylko imprezy plenerowe, ale również Rzeszowskie Piwnice, które funkcjonują cały rok i oprócz zwiedzania tego, co pod płytą Rynku, proponują warsztaty, koncerty, plenerowe seanse filmowe. Będziemy też mieć Silent Disco i „Oko na miasto”, czyli tradycyjne spacery, podczas których wszystkich uczestników – turystów, ale i mieszkańców miasta traktujemy jak turystów, by zobaczyć Rzeszów z zupełnie innej perspektywy – mówi Marcin Dziedzic.