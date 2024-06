Rzeszów w rytmie „Całkiem Nowej Bajki” – lokalny hit na powitanie lata. Zobaczcie teledysk

Nowa inicjatywa miejska #młodziwkultuRZE

Projekt ten pokazuje, jak ważne jest wspieranie młodych talentów i dawanie im przestrzeni do wyrażania siebie. Rzeszowski Dom Kultury przez cały sezon artystyczny był miejscem, gdzie pasje i marzenia mogły się realizować. Wspólne zaangażowanie artystów i organizatorów pozwoliło stworzyć coś wyjątkowego, co zostało udokumentowane w teledysku.

Rzeszów nie przestaje zaskakiwać swoją ofertą kulturalną, a ostatnim hitem stał się teledysk do coveru „Całkiem Nowa Bajka”. Jest to efekt nowej inicjatywy miejskiej #młodziwkultuRZE, która ma na celu promowanie młodych talentów oraz integrację społeczności lokalnej wokół kultury. Teledysk, będący owocem pracy artystów z Rzeszowskiego Domu Kultury, zamyka kulturalny rok 2023/2024, będąc jednocześnie podsumowaniem ich talentów, zaangażowania i pracy.

Za kulisami teledysku

W realizacji teledysku wzięły udział utytułowane wokalistki z filii Staromieście Rzeszowskiego Domu Kultury, będące podopiecznymi Pracowni Muzycznej Dominiki Kindrat. Do projektu dołączyły także dwie tancerki z Grupy Reprezentacyjnej ArtDance. Ich zaangażowanie i talent są dowodem na to, że Rzeszów to miasto pełne kreatywnych i zdolnych osób.

Oglądaj i słuchaj – „Całkiem Nowa Bajka” na YouTube

Zachęcamy do obejrzenia teledysku na oficjalnym kanale YouTube Rzeszowskiego Domu Kultury. Jest to nie tylko okazja do zobaczenia efektów pracy młodych artystów, ale także do wsparcia lokalnej kultury i talentów. Link do teledysku: https://youtu.be/W59CvKcUPhE

Ten projekt pokazuje, że Rzeszów to miasto, gdzie kultura jest żywa i dynamiczna. #młodziwkultuRZE to inicjatywa, która ma szansę na stałe wpisać się w kalendarz kulturalnych wydarzeń miasta, promując młode talenty i integrując społeczność wokół wspólnych wartości. Niech „Całkiem Nowa Bajka” będzie inspiracją dla innych miast do tworzenia podobnych projektów, które łączą ludzi przez sztukę i pasję.