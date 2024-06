W Rzeszowskim Domu Kultury filia Budziwój odbędzie się widowisko obrzędowe “Wieńcowiny”!

Zaproszenie na widowisko obrzędowe “Wieńcowiny”

Jak wyglądają tradycyjne wieńcowiny?

Zwołani do pracy żniwiarze przynoszą gospodarzowi snop zboża przybrany ziołami i kwiatami. Uroczyście ze śpiewem wręczają snop na znak zakończenia żniw.

Zespół Śpiewaczy Budziwojce

Pierwszym opiekunem muzycznym Budziwojców był Emil Helwin. Od 1987 roku aż do czerwca 2010 roku funkcję tę sprawował Zbigniew Sztaba, natomiast od lipca 2010 roku aż do dziś pełni ją Wiesław Malec. Aktualnie w skład Zespołu Śpiewaczego Budziwojce wchodzi dziewiętnaście osób śpiewających oraz czteroosobowa kapela.

Do 2009 roku zespół działał przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Tyczynie. W dniu 1 stycznia 2010 roku Budziwój został kolejnym osiedlem Rzeszowa i stał się jego integralną częścią. Od tego momentu, patronat nad zespołem sprawuje Rzeszowski Dom Kultury. Zespół był zapraszany do udziału w koncertach na terenie całego miasta. Można go było usłyszeć podczas rzeszowskich Dni Osiedli, Wigilii na rzeszowskim Rynku, imprezy “Lato z Przytupem”, a także podczas wizyty Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w stolicy Podkarpacia jesienią 2014 roku.