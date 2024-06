Kto wystąpi podczas KONCERTU GŁÓWNEGO na Europejskim Stadionie Kultury 2024 w stoliy Podkarpacia?

TOMASZ MAKOWIECKI - to urodzony w Gdyni producent, muzyk, kompozytor, wokalista i autor tekstów, który obecny jest na polskiej scenie muzycznej od 2001 roku. Na swoim koncie ma pięć albumów studyjnych („Makowiecki Band”, „Piosenki na nie”, „Ostatnie wspólne zdjęcie”, „NO! NO! NO!”, „Moizm”), a także udział w kilkudziesięciu wydarzeniach i projektach muzycznych we współpracy z czołowymi artystami. Wielokrotnie nominowany do nagród polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyk oraz Paszportu Polityki w 2007 roku.