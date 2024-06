Szykuje się Koncert Kari Sál feat. Adam Bałdych – Butterfly z cyklu Czwartki Jazzowe na scenie WDK w Rzeszowie

Kari Sál feat. Adam Bałdych – Butterfly z cyklu Czwartki Jazzowe

Kari Sál i jej muzyka

„Butterfly” to połączenie jazzowej sekcji ze skrzypcami renesansowymi, głosu czerpiącego z natury i brzmienia gitary wywodzącego się z nurtu indie pop. To nie tylko muzyczne przedstawienie transformacji, jaką niejednokrotnie przechodzi każdy człowiek, ale także emanacja lekkości, urokliwości i wolności w sztuce, których synonimem jest motyl.

Muzyka Kari Sál to połączenie świata jazzu, indie pop i sięgającej jej głębokich korzeni łemkowszczyzny. To subtelność motyla, burzliwość wiatru i bezkres gór. Album Butterfly to osobista historia o kilkuletniej podróży, w której drogi wyboiste, ciemne i kręte zbiegały się z tymi najpiękniejszymi i najbarwniejszymi. To opowieść o poszukiwaniu siebie, kobiecej siły, matczynej wytrwałości i artystycznej dojrzałości. Połączenie ciepłego głosu Kari Sál, unikalnego brzmienia skrzypiec renesansowych Adama Bałdycha oraz jazzowej sekcji.