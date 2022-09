Late Night Poems – jazz i spoken word od U Know Me Records

Limitowana seria, to 100 numerowanych sztuk kolorowych (każda w innym zestawie kolorów) 180g winyli z rozbudowaną okładką (4 strony - gate fold), której autorem jest uznany ilustrator i autor okładek Animisiewasz Startt. Na okładce widnieją fotografie autorstwa Soni Gorczak, a do każdej płyty z limitowanej wersji dołączone są 3

pocztówki również ze zdjęciami Soni. Dostępny jest również zestaw kolekcjonerski i czarny klasyk. Album ukaże się 28 października.

Preorder

Late Night Poems to połączenie formuły akustycznego kwartetu jazzowego czerpiącego z najlepszych tradycji gatunku, z tekstami nacechowanymi poetycką wrażliwością, prezentowanymi w formule spoken word – jazz & poetry. Z tego względu na płycie dominuje szlachetne brzmienie fortepianu, kontrabasu, trąbki i

perkusji, które obsługują jedni z topowych muzyków na polskiej scenie jazzowej:

Piotr Lemańczyk – kontrabas,

Dawid Fortuna – perkusja,

Michał Szkil – fortepian,

Tomasz Nowak – trąbka.

Muzycznie na płycie znajdziemy zarówno swing jak i groove, elementy free oraz subtelne, przestrzenne współgranie

poszczególnych muzyków. Za ideę płyty, warstwę tekstową i spoken word odpowiada Bartłomiej „Eskaubei” Skubisz. Jak pisze sam autor: