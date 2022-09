Magia to Ty – Piotr Lemańczyk i Eskaubei prezentują pierwszy zwiastun wspólnej płyty

Do utworu powstało lyric video. Jest również dostępny w serwisach streamingowych oraz na bandcampie.

"Magia to Ty", oprócz parafrazy tytułu jednej z pięknych piosenek Andrzeja Zauchy, to osobisty utwór o uważnym dostrzeganiu magii i piękna w otaczających nas ludziach.” – napisał Bartłomiej Skubisz na jednym ze swoich profili.

„Magia to Ty” [lyric video]

Album „Stories about life and love”, który ze Skubiszem i Lemańczykiem współtworzyli: Tomasz Nowak, Grzegorz Pałka i Wojciech Długosz „Mr Krime ukaże się 13 września nakładem wydawnictwa Afro Vibe przy koprodukcji Fundacji Rzeszowskiej. Tego samego dnia odbędzie się koncert premierowy w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie w ramach inauguracji Podkarpackiej Jesieni Jazzowej. Album powstał dzięki dofinansowaniu ze środków z budżetu Gminy Miasto Rzeszów.