"Rzeszów Re Migracje" - premierowy koncert Eskaubei w Studio Koncertowym Polskiego Radia

28 czerwca o godzinie 20:00, Studio Koncertowe Polskiego Radia Rzeszów stanie się areną wyjątkowego wydarzenia muzycznego. Premierowy koncert "Rzeszów Re Migracje" to finał projektu realizowanego przez Bartłomieja "Eskaubei" Skubisza w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie to nie tylko prezentacja efektów artystycznej pracy, ale również hołd dla Rzeszowa jako miasta, które odgrywało i nadal odgrywa znaczącą rolę w życiu i twórczości wielu wybitnych artystów.

Inspiracja i twórczość

Projekt "Rzeszów Re Migracje" to niezwykła podróż przez życie i twórczość artystów, dla których Rzeszów był ważnym przystankiem. Bartłomiej "Eskaubei" Skubisz, wraz z zespołem jazzowym, przedstawią światu premierowe kompozycje, które są owocem inspiracji postaciami takimi jak Halina Poświatowska, Wojciech Kilar, Julian Przyboś, Tadeusz Nalepa, Tomasz Stańko czy Zbigniew Jakubek. To wyjątkowe połączenie słowa, muzyki i fotografii ma na celu ukazanie kulturotwórczej roli Rzeszowa. Inspiracją dla projektu stały się nie tylko osiągnięcia wymienionych twórców, ale również miejsca z nimi związane, uwiecznione na fotografiach Soni Gorczak. Te wizualne akcenty dodają wydarzeniu dodatkowego wymiaru, pozwalając publiczności na jeszcze głębsze zanurzenie się w artystyczny świat Rzeszowa.

Dostępność i transmisja

Organizatorzy koncertu "Rzeszów Re Migracje" zadbały o to, by wydarzenie było dostępne dla szerokiej publiczności. Wstęp na koncert jest wolny, co pozwala każdemu chętnemu doświadczyć tego niezwykłego wieczoru na żywo. Wystarczy zarezerwować wejściówkę, kontaktując się z organizatorami pod podanym adresem email.

Dla tych, którzy nie będą mogli pojawić się osobiście, przewidziano transmisję na antenie Polskiego Radia Rzeszów oraz online. Dzięki temu, wydarzenie będzie mogło dotrzeć do jeszcze większej liczby odbiorców, nie tylko z Rzeszowa, ale z całej Polski i świata.

Wyjątkowi wykonawcy

Na scenie Studio Koncertowego Polskiego Radia Rzeszów wystąpią wybitni muzycy jazzowi, w dużej mierze związani z Rzeszowem. Skład zespołu to Bartłomiej "Eskaubei" Skubisz (słowo), Tomasz Nowak (trąbka), Michał Szkil (fortepian), Alan Wykpisz (gitara basowa) oraz Jakub Madejowski (perkusja). Ich wspólna praca nad projekt "Rzeszów Re Migracje" to doskonały przykład na to, jak różnorodne talenty mogą współgrać, tworząc coś wyjątkowego i niepowtarzalnego.

Podsumowanie

"Rzeszów Re Migracje" to projekt, który w wyjątkowy sposób łączy słowo, muzykę i fotografię, ukazując kulturową i artystyczną wartość Rzeszowa. Jest to wydarzenie, które nie tylko celebruje twórczość artystów związanych z tym miastem, ale również inspiruje i zachęca do refleksji nad wpływem miejsca na rozwój kultury. Zapraszamy wszystkich do udziału w tym niezwykłym koncercie, który z pewnością pozostanie na długo w pamięci uczestników.

