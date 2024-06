Niesamowity koncert gwiazd na festiwalu Europejskie Stadiony Kultury w Rzeszowie

Festiwal z bogatą tradycją

Europejskie Stadiony Kultury to festiwal, który od 2012 roku nieustannie łączy fanów muzyki z różnych krajów. Początkowo organizowany przy okazji mistrzostw Europy w piłce nożnej w Polsce i na Ukrainie, zyskał popularność i stał się cyklicznym wydarzeniem w Rzeszowie. Co roku, na festiwalowej scenie pojawiają się artyści, którzy reprezentują różne style muzyczne i kulturowe, co tworzy niepowtarzalną atmosferę integracji i wymiany artystycznej.