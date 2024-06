WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa: W czołówce polskich uczelni prawniczych

Ranking, przygotowywany na podstawie niezależnych danych, od lat jest wiarygodnym źródłem informacji o jakości kształcenia prawniczego w Polsce. WSPiA, dzięki swojemu potencjałowi naukowemu, jakości kształcenia oraz współpracy z zagranicą, znalazła się w czołówce, co jest powodem do dumy zarówno dla kadry, jak i studentów.

Wysokie Notowania w Rankingu

Ranking Wydziałów Prawa "Rzeczpospolitej" to prestiżowe zestawienie, które od 13 lat ocenia polskie uczelnie prawnicze. WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa, dzięki swojemu zaangażowaniu w rozwój naukowy oraz jakość kształcenia, znalazła się na 6. miejscu wśród niepublicznych uczelni prawniczych w Polsce.

"W tym roku 'Rzeczpospolita' oceniała 17 niepublicznych uczelni prawniczych oraz 22 Wydziały Prawa działające w publicznych szkołach wyższych. Autorzy zestawienia punktowali wszystkie uczelnie w trzech kategoriach: potencjał naukowy, jakość kształcenia i współpraca z zagranicą."

To, co wyróżnia WSPiA, to nie tylko wysoka pozycja w ogólnopolskim rankingu, ale również dominacja na Podkarpaciu, gdzie kierunek „Prawo” został uznany za najlepszy, wyprzedzając wszystkie inne uczelnie w regionie.