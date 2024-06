Konflikt w kamienicy przy ul. Grottgera między lokatorami a bezdomnymi

Niechciani goście

Część mieszkańców kamienicy przy ul. Grottgera to właściciele prywatnych lokali, druga część to lokatorzy mieszkań socjalnych, którzy według oskarżeń nie dbają o wspólną przestrzeń. Regularne libacje alkoholowe, zaproszeni "kumple z miasta", bezdomni oraz potencjalni narkomani to źródło nieustających problemów.

- Libacje alkoholowe odbywają się tu regularnie, ci z mieszkań socjalnych zapraszają kumpli „z miasta”, bezdomnych recydywistów, pewnie też narkomanów, sami ich wpuszczają, a ci potem nocują na klatce schodowej.

Problemem jest także brak przestrzegania zasad współżycia społecznego. Agresywne zachowanie, zastraszanie lokatorów i brak poszanowania dla ciszy nocnej to codzienność.