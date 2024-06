Nowe połączenie lotnicze z Jasionki do Mediolanu: szansa na odkrywanie Włoch

Od 10 września mieszkańcy Podkarpacia i okolic będą mieli jeszcze lepszą okazję do odkrywania uroków Włoch, dzięki nowemu połączeniu lotniczemu z Jasionki do Mediolanu oferowanemu przez linie Wizz Air. To drugi włoski kierunek, dostępny z podrzeszowskiego lotniska, który z pewnością przyciągnie uwagę miłośników podróży, mody, sportu i biznesu.

Nowe możliwości podróży z Jasionki

Od września podróżni z regionu Podkarpacia zyskają nową, atrakcyjną opcję podróży do jednego z najbardziej fascynujących miast Włoch – Mediolanu. Wizz Air, znana i ceniona linia lotnicza, uruchamia bezpośrednie połączenie z Jasionki, oferując loty dwa razy w tygodniu – we wtorki i soboty. To doskonała wiadomość dla wszystkich, którzy planują odwiedzić to dynamiczne miasto, znane z bogatej oferty kulturalnej, sportowej, modowej i biznesowej. Włochy rewelacyjnie sprawdzają się w przypadku Rzymu, dokąd latają prawie pełne samoloty, a Mediolan to miasto nie tylko turystyki, ale też sportu, mody i biznesu, więc możemy spodziewać się świetnego zainteresowania tym kierunkiem przez cały rok – mówi Adam Hamryszczak, prezes zarządu Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów.

Korzyści nowego połączenia

Nowa trasa oferowana przez Wizz Air to nie tylko szansa na łatwe i szybkie dotarcie do jednego z najważniejszych miast Włoch, ale także dowód na rosnące znaczenie portu lotniczego w Jasionce jako bramy do świata dla mieszkańców południowo-wschodniej Polski. Wizz Air, działając w Jasionce od 2020 roku, stale rozszerza swoją ofertę, tym razem proponując podróżnym jeszcze więcej możliwości odkrywania Europy.

Jesteśmy przekonani, że nowa trasa zostanie ciepło przyjęta. Jesteśmy zdeterminowani, aby oferować naszym polskim pasażerom przystępne cenowo i wygodne możliwości podróżowania, aby mogli odkrywać kolejne niesamowite miejsca – dodaje Sasha Vislaus, menedżerka ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Air.

Dostępność i ceny

Mediolan staje się 29. kierunkiem dostępnym z Rzeszowa w sezonie letnim, co jest znakomitą wiadomością dla podróżnych. Ceny biletów na trasie Jasionka-Mediolan startują już od 109 zł, co czyni tę ofertę niezwykle atrakcyjną pod względem finansowym. Bilety są już dostępne na stronie wizzair.com, dając szansę na zaplanowanie podróży do tego wyjątkowego miasta na własnych warunkach. Bez wątpienia, nowe połączenie lotnicze z Jasionki do Mediolanu otwiera przed mieszkańcami Podkarpacia i nie tylko, nowe horyzonty podróżnicze. Dzięki temu, Mediolan, miasto znane z niepowtarzalnego połączenia kultury, mody, sportu i biznesu, jest teraz na wyciągnięcie ręki.

