Nowy kierunek czarterowy z Jasionki na Majorkę cieszy podróżnych

Pierwszy lot na Majorkę

Pierwszy lot został przywitany na podrzeszowskim lotnisku tradycyjnym salutem wodnym, co podkreślałoby wagę tego wydarzenia. Pasażerowie przed odlotem zostali obdarowani słodkimi niespodziankami oraz prezentami od lotniska, co jeszcze bardziej umiliło początek ich podróży.

– Majorka to kolejny słoneczny kierunek, oczekiwany przez mieszkańców Podkarpacia i sąsiednich regionów. Nowa destynacja poszerza wybór miejsc na wakacje dla osób, które cenią sobie zorganizowany wypoczynek, a warto zauważyć, że w tym roku w czarterach odprawiliśmy już ponad 90 tysięcy osób, co kilka lat temu nie zdarzało się nawet przez cały rok – mówi Adam Hamryszczak, prezes zarządu Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów.

Zwiększenie oferty czarterowej

– Inauguracja tych połączeń czarterowych to ważne wydarzenie nie tylko dla lotniska, ale również dla TUI. Sezon Lato 2024 to podwojenie naszej oferty z wylotem z Rzeszowa, a kolejne lata przyniosą dalsze wzrosty, widzimy to po ogromnym popycie na naszą ofertę – dodaje Marcin Dymnicki, dyrektor zarządzający TUI Poland.

Rozwój podróży czarterowych z Jasionki

Lotnisko w Jasionce staje się coraz ważniejszym punktem na mapie międzynarodowych połączeń czarterowych. W tym sezonie, oprócz Majorki, uruchomiono także połączenia do Alicante i Izmiru, rozszerzając tym samym ofertę do 28 bezpośrednich kierunków w 15 krajach. Takie poszerzenie oferty to dowód na to, że podróżni cenią sobie różnorodność oraz wygodę podróżowania z regionalnych lotnisk.

Obecnie, w szczycie sezonu, obsługiwane są wszystkie kierunki, co jest możliwe dzięki rosnącej popularności wakacji zorganizowanych oraz zaufaniu, jakim podróżni obdarzają lotnisko w Jasionce. Rozwój sieci połączeń czarterowych z Podkarpacia jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców regionu oraz turystów z sąsiednich obszarów, szukających atrakcyjnych i łatwo dostępnych opcji na spędzenie urlopu.