Rzeszowskie Piwnice zapraszają w czwartek, 20 czerwca na kolejny spacer po Rzeszowie z cyklu „Oko na miasto”

Podzamcze, Stawiska, Wygnaniec, Rudki, czyli spacer z cyklu „Oko na miasto”

W czwartek 20 czerwca, o godz. 17:30 wyruszy kolejny spacer po Rzeszowie z cyklu „Oko na miasto”. Miejsce zbiórki: Plac Śreniawitów, obok krzyża. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Tym razem wędrówka odbędzie się do miejsc dobrze znanych, które dawniej nosiły inne nazwy, jak „Podzamcze, Stawiska, Wygnaniec, Rudki”.

Te dość osobliwe brzmiące nazwy, to typowo rzeszowskie określenia miejsc, które niegdyś były w ciągłym użytku mieszkańców Rzeszowa, a odnosiły się do terenów okolic zamku, Podpromia, ulicy Hetmańskiej, Lenartowicza, Czackiego, Staszica, Wincentego Pola, stadionu Stali Rzeszów i rejonów dawnych zakładów WSK, włączając w to Lisią Górę.

Podczas spaceru miejskiego przedstawiona zostanie historia urządzania terenów pomiędzy obecnym placem Śreniawitów a Lisią Górą w czasie ostatnich 115 lat. Przestrzeń ta, niegdyś istna pustka osadnicza, ostatecznie przez ponad wiek zagospodarowana została kilkoma etapami, z których każdy był znaczący nawet w ujęciu cywilizacyjnym dla rozwoju Rzeszowa.