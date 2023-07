Rzeszowscy radni przyjęli dziś Strategię Rozwoju Kultury Miasta Rzeszowa na lata 2023-2030

Nowa strategia rozwoju kultury pomoże miastu lepiej poznać potrzeby kulturalne mieszkańców oraz stworzyć bardziej precyzyjny wniosek w staraniach o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku.

- Nowa strategia to wynik ogromnej pracy ponad 100 ludzi tworzących środowiska kulturalne Rzeszowa. To cały szereg spotkań, badania, które zrealizowaliśmy, najróżniejsze projekty badające potrzeby mieszkańców miasta i okolic. To w końcu tysiąc stron dokumentów różnego rodzaju, które przekazaliśmy ostatecznie do Wydziału Kultury - opisał dr hab. prof. UW Dariusz Tworzydło z firmy Exacto, jeden z autorów strategii.