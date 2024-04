Druga tura wyborów samorządowych w Rzeszowie: Mieszkańcy oddają głosy

Głosowanie w Rzeszowie: Kto stanie na czele miasta?

Rywalizacja o prezydenturę Rzeszowa: Fiołek kontra Szumny

Konrad Fiołek i Waldemar Szumny to kandydaci, między którymi mieszkańcy Rzeszowa muszą dokonać wyboru. Obaj mają swoje plany na rozwój miasta i obiecują, że zrobią wszystko, aby Rzeszów stał się jeszcze lepszym miejscem do życia.

Wkrótce po zamknięciu lokali wyborczych poznamy wyniki sondażu exit poll. To one dadzą nam pierwsze wskazówki, kto zostanie nowym prezydentem Rzeszowa. Czy będzie to Konrad Fiołek, czy może Waldemar Szumny? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem.