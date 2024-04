Hunny Bunny, czyli królicza kawiarnia w centrum Rzeszowa

– informowała nas właścicielka Hunny Bunny w Rzeszowie.

Zapytaliśmy również, jak wygląda kwestia bezpieczeństwa królików i jaki obowiązuje regulamin w kawiarni.

- Do zagrody może wejść maksymalnie 5 osób plus ja. Ponieważ ja jestem cały czas na miejscu i pilnuję. Ale to zależy od zachowania królików, jeśli potrzebują przestrzeni i nie chcą, by ktoś do nich podchodził, to nie zmuszamy, nie wyciągamy na siłę, nie gonimy. Są domki, króliki mogą w nich wypoczywać, mają wiele zabawek, tunele