Dla wszystkich wygłodniałych po zimowej przerwie plenerowej już wkrótce w Rzeszowie staną Żarciowozy

Miejsce wydarzenia

Skwer na terenie Millenium Hall to miejsce o wyjątkowym klimacie wraz z multimedialną fontanną. Wszyscy wygłodniali i wymagający fani street food zostaną porządnie nakarmieni! Organizator, Millenium Hall gwarantuje różnorodność kuchni z całego świata i unikatowy styl food trucków.

Data wydarzenia

Na Facebooku wydarzenia możemy przeczytać między innymi:

Na Żarciowozach specjalnie dla WAS każdego dnia zlotu - przez pierwszą godzinę będziemy... UWAGA! Wydawali ZA DARMO porcje degustacyjne z każdego Foodtrucka, wydawali ZA DARMO wejściówki na jednego dmuchańca dla dzieciaków!

Ale to nie koniec kulinarnych wrażeń. Podczas drugiej godziny każdego dnia zlotu, oprócz standardowego MENU, będziemy również oferta specjalna "Happy Hour". Co to będzie?

Każdy Żarciowóz, wyciągnie "spod lady" menu tylko na godzinę, z którego będzie serwował jedno specjalne danie.To będą nietuzinkowe potrawy, kulinarne wariacje i ciekawe połączenia smaków,