Najlepsze miejsca na grilla w Rzeszowie. Sprawdź, gdzie grillowanie jest dozwolone i gdzie można legalnie rozpalić ognisko

Majówka od lat nierozerwalnie kojarzy nam się ze wspólnym spędzaniem czasu przy grillu. W długi weekend grillować będziemy na działkach, w ogródkach, na plażach, nad jeziorami, a także w miejskich parkach. Podpowiadamy, gdzie najlepiej rozpalić grilla w Rzeszowie, a także sprawdzamy, co przepisy mówią na temat grillowania w mieście i rozpalania ognisk.

Opiekanie jedzenia nad żywym ogniem to najstarsza forma gotowania. Spędzany przy ognisku czas od tysięcy lat służył nie tylko przetrwaniu gatunku, ale przede wszystkim budowaniu więzi społecznych i kształtowaniu tożsamości kulturowej. Nic dziwnego, że do dziś zapach ognia kojarzy nam się z głęboko zakorzenioną przyjemnością. Majówka to czas, kiedy po zimie odpalamy po raz pierwszy nasze grille, snując plany o niezapomnianych spotkaniach w większym gronie.

Gdzie grillować w mieście? Co mówią przepisy?

Najlepszym i najbezpieczniejszym miejscem na rozpalenie grilla jest oczywiście teren własnej posesji. Co jeśli jednak nie mamy warunków i przestrzeni, która pozwalałaby nam na zorganizowanie spotkania w większym gronie. Wiele osób zdecyduje się w ten długi weekend na grillowanie w miejscach publicznych. Polskie prawo nie reguluje szczegółowo kwestii dotyczących rozpalania grilla w parkach miejskich. Zasady korzystania z danego terenu ustala jego zarządca. Powinniśmy więc koniecznie sprawdzić, czy regulamin parku, w którym chcemy zorganizować spotkanie przy grillu, dopuszcza taką możliwość. Niektóre parki mają specjalnie wyznaczone do tego strefy, czy nawet wyposażone są w grille stacjonarne.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku grillowania na terenie osiedli i wspólnot mieszkaniowych. To po stronie zarządcy jest decyzja, czy w regulaminie uwzględni zakaz grillowania na podlegającym mu terenie, jeśli uzna, że może być to uciążliwe dla mieszkańców. Złamanie takiego zakazu nie jest jednak w żaden sposób obarczone sankcjami wynikającymi z Kodeksu wykroczeń lub innych ustaw. Egzekwowanie go leży wyłącznie w gestii tychże administracji. Niesłabnąca popularność grilla podyktowana jest jego prostotą Fot. Pixabay

Czy za grillowanie w parku można dostać mandat?

Należy jednak pamiętać, że park jest miejscem publicznym, może być nim również teren zielony przed blokiem. O ile więc za samo zorganizowanie grilla kary nam nie grożą, jeśli jest ono dopuszczone regulaminem lub odbywa się za zgodą zarządcy, o tyle już zachowanie się jego uczestników może prowadzić do popełnienia niektórych wykroczeń, takich jak m.in. zakłócanie porządku publicznego, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, czy niszczenie roślinności. W takim przypadku strażnicy straży miejskich są zobowiązani do podjęcia interwencji i mogą ukarać sprawcę grzywną w drodze mandatu karnego albo skierować do właściwego sądu rejonowego wniosek o ukaranie.

Grillowanie powoduje również powstawanie odpadów i zadymienia. Uprzątnięcie tych odpadów jest obowiązkiem osoby rozpalającej takiego grilla. Ponosi ona odpowiedzialność za doprowadzenie użytkowanego terenu do stanu poprzedniego. Jeśli się z tego nie wywiąże, może zostać nałożona na nią kara grzywny w wysokości do 500 złotych lub kara nagany.

Gdzie można grillować w Rzeszowie? Oto najlepsze miejsca na grilla

W Rzeszowie mamy kilka miejsc stworzonych do grillowania, gdzie można legalnie rozpalić grila i biesiadować. Są to miejskie parki i tereny rekreacyjne. Pierwszym z nich jest popularna Lisia Góra. Oprócz mariny z barem jest duży plac zabaw dla dzieci. Obok placu zabaw jest zadaszona wiata z ławkami i dużym ogólnodostępnym grillem. Wokół jest też sporo miejsca, by rozłożyć koc i prowiant. - Do końca maja mamy w planie postawić obok wiaty z grillem kilka stołów piknikowych - zdradza plany Urzędu Miasta Rzeszowa, Artur Gernand z Biura Prasowego i Komunikacji Społecznej UM.

Ponadto na Lisiej Górze można spacerować po lesie na terenie rezerwatu, posiedzieć w edukacyjnym sadzie owocowym czy popływać rowerkiem wodnym po zalewie. Ponadto wzdłuż zalewu ścieżki dla pieszych i rowerzystów ciągną się do Zwięczycy. Kolejne wyznaczone w mieście miejsce do swobodnego grillowania znajduje się w Park Kultury i Wypoczynku na Bulwarach. Pomiędzy sceną a wybiegiem dla czworonogów znajdują się ławki, przy których można rozstawić i rozpalić grilla. Ponadto w parku jest wiele miejsc do spacerów i dla rowerzystów, a koło nieczynnej fontanny jest wiele ławek, by posiedzieć i odpocząć wśród drzew, krzewów i śpiewu ptaków. Ponadto na Bulwarach znajduje się bieżnia, gdzie można zgubić kalorie po obfitym posiłku z grilla.

Jeszcze jednym miejscem w Rzeszowie wyznaczonym do grillowania jest rzeszowska Żwirownia.

Jest tam specjalnie wyznaczone miejsce, gdzie można grillować. Mamy na Żwirowni również małą gastronomię oraz boisko do siatkówki plażowej, jak również plac zabaw dla dzieci. W sezonie letnim kąpielisko Żwirownia funkcjonuje między godzinami 10.00, a 18.00, podczas których nad bezpieczeństwem pływających czuwa dwóch ratowników. W zimnych miesiącach można tam spotkać morsów, min, zrzeszonych w Rzeszowskim Klubie Morsów Sopelek.

Czy można rozpalić ognisko w lesie? Wyznaczone miejsca na ogniska w Rzeszowie

Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku ognisk, a w szczególności rozpalania ognia w lasach. Nawet na terenie prywatnym wiąże się z ograniczeniami i musi się odbywać z zachowaniem środków ostrożności m.in. wynikających z rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej. Rozpalanie ognisk i grilli na terenie lasów jest natomiast zakazane, za wyjątkiem specjalnie wyznaczonych do tego stref. Polany ogniskowe to ogólnodostępne miejsca, w których można organizować prywatne imprezy bez wcześniejszego uzgadniania. Pamiętać należy o zakazie ruchu samochodowego w lasach (oprócz miejsc do tego przeznaczonych, takich jak parkingi) oraz używania sprzętu nagłaśniającego. Nie można też samodzielnie, bez zgody leśniczego, zbierać chrustu czy gałęzi na ognisko - to wykroczenie. Po zakończeniu pikniku należy pamiętać o dokładnym zgaszeniu ognia.

W Rzeszowie funkcjonują dwa miejsca do legalnego rozpalenia ogniska. Na terenie Lisiej Góry można spokojnie, bez obawy, że dostaniemy mandat, rozpalić ognisko. Miejsce to znajduje się w bezpiecznej odległości od placu zabaw, kilkanaście metrów od ścieżki dla pieszych i rowerów. Jednak rozpałkę i drewno trzeba sobie zapewnić. Pod żadnym pozorem nie wolno używać do palenia drewna z rezerwatu Lisia Góra, choć las jest na wyciągnięcie ręki. Informuje nas o tym duża tabliczka na terenie wyznaczonego miejsca do rozpalania ognisk. Obok znajdują się stoliki piknikowe z ławkami. Drugim wyznaczonym w Rzeszowie miejscem do rozpalania ognisk jest Żwirownia, która znajduje się w tym samym miejscu co miejsce wyznaczone do grillowania.

Obecnie Miasto nie ma więcej wyznaczonych miejsc na grill i ogniska, ale jak zdradził nam Artur Gernand z Biura Prasowego i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa, miejsc do rekreacji będzie przybywać w stolicy Podkarpacia.

- Opracowywany jest przez Zarząd Zieleni Miejskiej w parku na os. Kmity, plan rozbudowy terenu rekreacyjnego, gdzie powstaną specjalne miejca do griilowaina ze stołami piknikowymi - mówi Artur Gernand. Ponadto w palnie jest wyznaczenie nowych stref do grillowania z oznaczonymi tablicami na terenie Parku Sybiraków oraz przy ul. Odrzykońskiej na Osiedlu Fr. Kotuli.

Gdzie można legalnie rozpalić ognisko na terenie lasu?

W Rzeszowie nie ma takich miejsc. Aby rozpalić ognisko na terenie lasu, to są to miejsca poza Rzeszowem.

