Wiosenne otwarcie sezonu rowerowego w Rzeszowie

Powitanie wiosny na Rynku

- Wiosenne otwarcie sezonu rowerowego to doskonała okazja do integracji społeczności rowerowej oraz propagowania korzyści płynących z korzystania z roweru jako środka transportu.

Wszyscy miłośnicy rowerów z niecierpliwością czekali na ten dzień. O godzinie 11 na rzeszowskim Rynku odbyło się uroczyste powitanie wiosny, zainaugurowane przez wspólny przejazd cyklistów przez ulice miasta. To nie tylko okazja do aktywności fizycznej, ale również promocja zdrowego trybu życia. Jak podkreślają organizatorzy:

Trasa rajdu

Rowerowy Maj 2024

Podczas wydarzenia zainaugurowano kampanię "Rowerowy Maj 2024", mającą na celu promowanie kultury rowerowej oraz zachęcanie mieszkańców do korzystania z rowerów jako środka transportu. Udział w sobotnim rajdzie rowerowym był bezpłatny, co zachęciło jeszcze więcej osób do udziału.