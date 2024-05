Rzeszowskie Juwenalia 2024: Spektakl muzyczny i zorza polarna w tle

Zróżnicowany program muzyczny

Strachy na Lachy, Enej, Brodka oraz Lady Pank to zespoły, które zaprezentowały swoje największe hity, tworząc niezapomnianą atmosferę. Każdy z występów był wyjątkowy, a energia płynąca ze sceny udzielała się wszystkim obecnym. Publiczność, zgromadzona na juwenaliach, miała okazję śpiewać razem z artystami swoje ulubione utwory.

Barwny korowód studentów przeszedł ulicami Rzeszowa, inaugurując tym samym Rzeszowskie Juwenalia 2024. Wydarzenie to, które rozpoczęło się od uroczystego przekazania klucza do bram miasta przez…

Niezapomniane zjawisko astronomiczne

Jednak to, co wyróżniło tegoroczne Juwenalia Rzeszowskie na tle innych edycji, to nie tylko doskonała muzyka, ale również niezwykłe zjawisko astronomiczne. Wieczorem na niebie w całej Polsce pojawiła się zorza polarna, która była doskonale widoczna także podczas trwającego piątkowego koncertu.