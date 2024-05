240-lecie Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie. To najstarsza podstawówka w mieście

Polonez na rzeszowskim rynku

Oficjalne przywitanie w Teatrze Maska

Pozostała część uroczystości przeniosła się do Teatru Maska, gdzie odbyło się oficjalne przywitanie gości. Wśród zaproszonych byli nauczyciele, uczniowie, absolwenci oraz przedstawiciele lokalnych władz i społeczności. Następnie miała miejsce multimedialna prezentacja historii szkoły, która przybliżyła zgromadzonym bogate dzieje tej placówki, jej rozwój oraz znaczące wydarzenia z minionych lat.

Występy artystyczne i przedstawienie "Kopciuszek"

Uczniowie zaprezentowali swoje talenty podczas występów artystycznych. Kulminacyjnym punktem dnia było przedstawienie „Kopciuszka”. O godzinie 14:20 odbyło się spotkanie z absolwentami szkoły, którzy podzielili się swoimi wspomnieniami z czasów szkolnych. Był to moment pełen sentymentu, wspomnień i refleksji nad tym, jak szkoła wpłynęła na ich życie i rozwój.

Założenie szkoły im. Adama Mickiewicza

Historia Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie sięga końca XVIII wieku. W wyniku pierwszego rozbioru Polski, tereny te znalazły się pod panowaniem austriackim, co znacząco wpłynęło na kształt oświaty. W 1784 roku, na mocy patentu cesarskiego, z inicjatywy nauczyciela Ignacego Nowińskiego, rozpoczęła działalność Cesarsko-Królewska Rzeszowska Szkoła Główna. Szkoła ta, obejmująca początkowo cztery klasy chłopcze oraz jedną klasę "panieńską", stała się fundamentem dla późniejszej SP 1.

Pierwsze lata działalności

Początki szkoły charakteryzowały się szybkim rozwojem i adaptacją do zmieniających się warunków. Już w pierwszym roku działalności, dzięki staraniom pierwszego dyrektora Antoniego Adlera, szkoła otrzymała finansowe wsparcie od magistratu miasta. Nauczanie odbywało się w języku niemieckim, z polskim jako pomocniczym, co było odzwierciedleniem ówczesnej polityki germanizacyjnej. Wiek XVIII to także czas, kiedy szkoła zyskała pierwsze wyposażenie i przeprowadziła pierwszy publiczny egzamin.