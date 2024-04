Prasówka tygodniowa z 28.04.2024 w Rzeszowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Rzeszów, 28.04.2024. 21.04 - 27.04.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Podkarpacki Bazarek, który trwa do godziny 14 w sobotę, to prawdziwa uczta dla miłośników regionalnych smaków. Organizowany na terenie Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, targowisko przyciąga rzesze miłośników tradycyjnych produktów. Na stoiskach można znaleźć bogactwo lokalnych specjałów, od tradycyjnych wędlin po wyborne sery, chrupiące chleby i różnorodne przetwory. Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć, która prezentuje bogactwo i różnorodność produktów dostępnych na naszym targowisku.

Masz jeszcze stare znaczki pocztowe z czasów PRL? Nie wyrzucaj ich. Dzisiaj mogą być warte krocie. Nie wszystkie są cenne, ale można wyróżnić określone wyjątki, które wpływają na wyższą cenę na rynku. W 2024 roku można na takich sporo zarobić. Oto jakich znaczków pocztowych z PRL poszukują kolekcjonerzy. Mamy zdjęcia i przykładowe ceny.