Spotkanie kibiców z siatkarkami PGE Rysice Rzeszów [ZDJĘCIA] Krzysztof Kapica

Wierni fani siatkarek PGE Rysice Rzeszów wzięli udział w emocjonującym spotkaniu z drużyną i sztabem szkoleniowym w hali Podpromie. To wydarzenie było doskonałą okazją do podziękowania kibicom za wsparcie oraz podsumowania udanego sezonu, w którym drużyna zdobyła po raz piąty z rzędu tytuł wicemistrzyń Polski. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego spotkania!