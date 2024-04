Wielka gratka dla fanów jazdy bokiem na DRIFT SHOW x EXTREME DRIFT PARK w Głogowie Małopolskim

27 i 28 kwietnia 2024 roku do Głogowa Małopolskiego przyjechało ok 40 doświadczonych drifterów z południowej polski, by dać pokaz swoich umiejętności mocnej jazdy. Drifting, czyli sztuka prowadzenia samochodu po zakrętach w kontrolowanym uślizgu. Dla osób uprawiających driffting to nie tylko sport, ale prawdziwy styl życia.

Driffting to gałąź motoryzacji przyciąga uwagę zarówno zawodowców, jak i pasjonatów. Wydarzenia związane z driftowaniem nie tylko dostarczają emocji, ale również pozwalają zobaczyć niezwykłą kontrolę nad pojazdem, która wymaga precyzji i umiejętności. Podczas pokazów kierowcy prezentują szereg widowiskowych manewrów, takich jak "donuty" (krążenie w miejscu), "figure eights" (krążenie w kształcie ósemki) czy "tandemy" (synchroniczne driftowanie dwóch samochodów obok siebie). To dla kierowców okazja do zaprezentowania swojego talentu, a dla widzów doświadczenie niezapomnianych emocji.

Dwudniowa impreza DRIFT SHOW x EXTREME DRIFT PARK odbyła się przy krytej pływalni „Wodnik” w Głogowie Małopolskim. Organizatorzy przygotowali dla widzów mnóstwo atrakcji, m.in.: