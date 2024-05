KJS Boguchwała, czyli amatorska impreza samochodowa

W ramach wydarzenia MOTO SHOW Boguchwała 2024 każdy chętny posiadacz prawa jazdy będzie mógł wystartować w konkursowej jeździe samochodem.

Próby sprawnościowe wyznaczono w Niechobrzu, na fragmencie trasy odcinka testowego Rajdu Rzeszowskiego oraz w okolicy dworca kolejowego w Boguchwale.

Konkurs rozpocznie się o godz. 11:30, a na metę imprezy, czyli na Rynek w Boguchwale, pierwsza załoga dotrze już o 14:45.

By wziąć udział w wydarzeniu, należy posiadać ważne prawo jazdy, a także sprawny i dopuszczony do ruchu drogowego samochód. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną do 15 maja, do godz. 23:59.

Dodatkowo, w dniach 18-19 maja odbędzie się kilka różnych imprez motoryzacyjnych. Będą to m.in. Rajd Retro Carpathia, czyli rajd historycznych rajdówek na regularność, 19. Rajd Nocy Muzeów, 2. Turystyczny Rajd Motocyklowy, a także zlot pojazdów zabytkowych i klasycznych. Ponadto będą wystawy, pokazy, dmuchańce, food trucki, a także gość specjalny — znany pilot rajdowy, Maciej Wisławski.