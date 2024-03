Asseco Resovia Rzeszów zdobyła Puchar CEV: Unikalne zdjęcia z hali Podpromie

Triumf Asseco Resovia w Pucharze CEV

W emocjonującym rewanżowym meczu finałowym o Puchar CEV, siatkarze Asseco Resovia pokonali niemiecki zespół SVG Lüneburg 3:0. To historyczny sukces, który resoviacy świętowali już po wygraniu dwóch pierwszych setów. MVP spotkania został Stephen Boyer, który swoją grą przyczynił się do triumfu swojej drużyny.

Pełna hala Podpromie i niesamowity doping kibiców

Hala Podpromie była wypełniona do ostatniego miejsca, a siatkarzy Asseco Resovia niósł do zwycięstwa niesamowity doping kibiców. Atmosfera była intensywna, a finałowy mecz pełen emocji. Puchar CEV dla rzeszowskiego klubu to nie tylko wielki sukces sportowy, ale również dowód na silne zaangażowanie i pasję kibiców.