Asseco Resovia triumfuje nad Treflem Gdańsk i awansuje do półfinału PlusLigi: Zobacz zdjęcia kibiców

Triumf Asseco Resovii w ćwierćfinale PlusLigi

Siatkarze Asseco Resovii nie zawiedli swoich fanów podczas rewanżowego meczu ćwierćfinałowego PlusLigi. Wygrali z Treflem Gdańsk 3:1, co otworzyło im drogę do półfinału. W półfinale zmierzą się z Jastrzębskim Węglem, co zapowiada kolejne emocjonujące spotkanie.