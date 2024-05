Przegląd prasy z kwietnia 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Rzeszowie?

Karl Lagerfeld - Saffiano Plaque Collection to wyj...

W ostatni kwietniowy weekend fani mocnej motoryzacji mogli spędzić czas na dwudniowym DRIFT SHOW x EXTREME DRIFT PARK, w którym mogli zobaczyć spektakularne przejazdy drifftingowe po specjalnie przygotowanym torze. Sobota, 27 kwietnia była dniem treningowym (fun drift), za to w niedzielę można było sprawdzić umiejętności każdego zawodnika w zawodach.

Piękna niedzielna pogoda znów przyciąga tłumy na targowisko przy ul. Dworaka w Rzeszowie. Od wczesnych godzin rannych jest ono przepełnione różnorodnymi ubraniami: od lekkich sukienek i spódnic po kolorowe koszulki, bluzeczki. Są też buty, bielizna i modne torebki. Zobacz, co się sprzedaje!

W sobotę doszło do emocjonującego starcia pomiędzy Stalą Rzeszów a Lechią Gdańsk, zakończonego wynikiem 4:2 na korzyść gospodarzy. Stal Rzeszów odniosła pewne zwycięstwo, imponując swoją grą przed własną publicznością.

Podkarpacki Bazarek, który trwa do godziny 14 w sobotę, to prawdziwa uczta dla miłośników regionalnych smaków. Organizowany na terenie Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, targowisko przyciąga rzesze miłośników tradycyjnych produktów. Na stoiskach można znaleźć bogactwo lokalnych specjałów, od tradycyjnych wędlin po wyborne sery, chrupiące chleby i różnorodne przetwory. Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć, która prezentuje bogactwo i różnorodność produktów dostępnych na naszym targowisku.

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie od 1 maja wprowadza aż 116 przystanków na żądanie. Jednocześnie dla 12 przystanków zostanie przywrócony status każdorazowego zatrzymania się. Zmianie ulegną również rozkłady jazdy linii 6, 44, 47 i 57.