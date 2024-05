Golec uOrkiestra, Kayah, Rów Babicze - muzyczne emocje drugiego dnia juwenaliów w Rzeszowie

Niezapomniane występy gwiazd

Juwenalia Politechniki Rzeszowskiej to wydarzenie, które co roku przyciąga tłumy studentów i miłośników dobrej muzyki. Drugi dzień festiwalu był pełen muzycznych emocji, które dostarczyli artyści uznani na polskiej scenie. Wśród nich znaleźli się Kwiat Jabłoni, Kayah oraz Dżem, którzy swoimi występami porwali publiczność do wspólnego śpiewu i tańca. Szczególną uwagę zwróciła na siebie Golec uOrkiestra, która jak zwykle zapewniła niepowtarzalną atmosferę swoim folkowym brzmieniem.