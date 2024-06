Zostań czarodziejem kodu! Już 8 czerwca Rzeszów stanie się centrum kreatywnej zabawy i nauki programowania!

Kim są Czarodzieje Kodu?

Misją Czarodziei Kodu, działających od 2019 roku, jest zaznajomienie młodego pokolenia z tematyką programowania. Organizując swoje warsztaty, chcą oni pokazać, że komputer to narzędzie, którym można własnoręcznie kierować, wykorzystując go do kreatywnej zabawy, nauki i pracy. Zajęcia adresowane są do uczniów szkół z terenu Gminy Miasta Rzeszowa i są prowadzone przez przeszkolonych programistów i programistki, a ich poziom i tematyka dostosowane są do wieku oraz umiejętności uczestników.

Młodzi adepci programowania podzieleni zostaną na 4 grupy wiekowe: