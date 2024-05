Trwają zapisy na wakacyjny Kurs Języka Angielskiego i Kultury Amerykańskiej „Pomost International” w Rzeszowie

Kurs Języka Angielskiego i Kultury Amerykańskiej „Pomost International” poprowadzą nauczyciele z partnerskiego miasta Buffalo. Inicjatywa adresowana jest do młodzieży oraz dorosłych, a organizatorzy gwarantują dwa tygodnie intensywnej i przyjemnej nauki języka angielskiego w obecności native speakerów z USA.

Ważne informacje dla chętnych

Kurs Języka Angielskiego i Kultury Amerykańskiej „Pomost International” to wieloletnie przedsięwzięcie realizowane w ramach partnerskiej współpracy miasta Buffalo i Rzeszowa.

Kurs dla młodzieży oraz dorosłych prowadzą amerykańscy wolontariusze, którzy każdego roku przylatują do stolicy Podkarpacia, by w interesujący sposób uczyć języka angielskiego oraz przekazywać wiedzę na temat wielu dziedzin życia mieszkańców USA.

Tegoroczna edycja dwutygodniowego kursu odbędzie się w dniach 8-20 lipca 2024 roku w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie zlokalizowanym przy ul. Spytka Ligęzy 12.

Organizatorzy zapraszają na: