Prasówka tygodniowa z 12.05.2024 w Rzeszowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Barwny korowód studentów przeszedł ulicami Rzeszowa, inaugurując tym samym Rzeszowskie Juwenalia 2024. Wydarzenie to, które rozpoczęło się od uroczystego przekazania klucza do bram miasta przez wiceprezydent Krystynę Stachowską, stanowi największą studencką imprezę w regionie. Przez dwa dni, studenci będą cieszyć się koncertami rozgrywającymi się na trzech scenach: głównej, hip-hopowej oraz klubowej. Juwenalia to czas, kiedy to studenci na chwilę przejmują kontrolę nad miastem, świętując w wyjątkowy sposób.