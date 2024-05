Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie organizuje Noc Biblioteki „Z historią Rzeszowa w tle”. Poznaj program wydarzenia!

Noc Muzeów cieszy się każdego roku ogromną popularnością. Wieczór ten to nie tylko okazja, by za darmo zobaczyć stałe ekspozycje i najbardziej charakterystyczne kolekcje poszczególnych placówek, ale również szansa, by wejść w miejsca, do których na co dzień nie ma dostępu, a także wziąć udział w wydarzeniach specjalnych, organizowanych tylko tego wieczoru.

W tym roku w większości miast zaplanowano Noc Muzeów, która odbędzie się 18 maja. Także w Rzeszowie czeka nas wiele ciekawych wystaw, pokazów, akcji z okazji święta muzeów. W artykule "Noc Muzeów 2024 w Rzeszowie. Co czeka na zwiedzających? Gdzie warto się wybrać? " pisaliśmy co będzie się działo wieczorem i w nocy 18 maja w instytucjach kultury na terenie Rzeszowa.

Na szczególną uwagę zasługują obchody Nocy Muzeów w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie.