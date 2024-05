Krystyna Perlak zaprezentuje swoje obrazy i ramy ze słów w Osiedlowym Klubie Kultury "Akwarium" w Rzeszowie! Patrycja Reszko

Krystyna Perlak to rzeszowska malarka i poetka, która malując oprawia obrazy w ramę słowną. Chodzi o to, że kiedy namaluje swój kolejny obraz, pisze o nim wiersz. Oba dzieła stanowią nierozerwalną całość. We wtorek, 21 maja będziemy mogli zobaczyć jej obrazy i usłyszeć wiersze w Osiedlowym Klubie Kultury "Akwarium" w Rzeszowie.