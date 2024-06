Paulina Molicka, autorka "Willi przy Perłowej" spotka się z czytelnikami w Bibliotece przy ul. Okulickiego w Rzeszowie

Na odwrocie powieści znajduje się opis dotyczący nowej powieści Pauliny Molickiej, w którym czytamy:

Na rozstaju dróg, z czerwoną walizką stoi ona – Michalina Sarnecka. Dziewczyna, którą los przywiódł do małego miasteczka, gdzie zamieszkuje z niewidzianym dawno stryjem. Szybko zakochuje się w nowym miejscu – zaprzyjaźnia z Olą z księgarenki przy Miłosnej i nawiązuje więzi z kolejnymi mieszkańcami. Kiedy przypadkowo pomaga starszej pani, trafia do Willi przy Perłowej. Prowadzone przez trzy pokolenia rodziny Wolskich miejsce, boryka się z kłopotami finansowymi i będzie musiało zostać zamknięte. Jako specjalistka od marketingu Michalina oferuje swoje wsparcie, by pomóc uratować kameralny pensjonat. Wkrótce przeprowadza się do willi, gdzie na swojej drodze spotyka Adama – wnuka właścicielki. Mężczyzna niekoniecznie pała sympatią do dziewczyny… Dlaczego Michalina uciekła od rodziny? Czy uda się jej przekonać do siebie i swoich pomysłów Adama? Czy Willa przy Perłowej znowu zacznie tętnić życiem? "Willa przy Perłowej" to urocza opowieść o tym, że w najmniej oczekiwanym momencie życie proponuje nam nowe doznania, emocje i wrażenia.