Czekają nas wakacje z Harrym Potterem w Multikinie. Pierwszy seans już 1 lipca o godzinie 17.00!

„Kultowe Kino” i Harry Potter w Multikinie

Cykl „Kultowe Kino” to coś więcej niż seans filmowy. To lekcja historii, warsztat artystyczny, sesja terapeutyczna i okazja do budowania więzi społecznych, wszystko w jednym. Dla widzów, którzy szukają głębszego sensu i autentycznych doświadczeń, Multikino oferuje unikalną wartość, która może wzbogacić ich rozumienie świata i samych siebie.

Podczas tegorocznych wakacji w ramach cyklu "Kultowe kino" w kinach sieci Multikino będzie można zobaczyć wszystkie części „Harry’ego Pottera”!

Bilety na lipcowe i sierpniowe pokazy można już nabyć w kasach kin, na stronie internetowej www.multikino.pl oraz przez aplikację mobilną.

Multikino podaje dziesięć powodów, żeby wybrać się na „Harry’ego Pottera” do kina:

1. Każda z część będzie pokazana w ramach cyklu „Kultowe Kino” w poniedziałek o 17.00: