Bohaterkami "Literackiej Groty" były pisarka, poetka i malarka Jadwiga Buczak oraz młoda, debiutująca wokalistka Anna Czech

"Trup w Rzeszowie" - motyw przewodni "Litterackiej Groty"

W restauracji "Grota" odbył się kolejny wieczór z poezją, prozą i muzyką. Poprowadziły go: poetka i pisarka, Lidia Socha, pisarka Małgorzata Matwij oraz Aldona Wiśniowska, która na co dzień pracuje w filii nr 5 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na Osiedlu Budziwój.

Prowadzące rozpoczęły spotkanie od przesłuchania Jadwigi Buczak, tak jak robi się to na komisariacie. Wprowadziło to uczestników spotkania w literacki świat powieści kryminalnych.

Drugie spotkanie w ramach "Literackiej Groty" odbyło się pod nazwą "Trup w Rzeszowie". Podczas wieczoru uczestnicy mogli poznać twórczość Jadwigi Buczak oraz motyw "trupa" w jej twórczości. Jadwiga Buczak jest pisarką powieści kryminalnych, więc motyw "trupa" jest jak najbardziej na miejscu.

Ponadto w powieści "W cieniu Łopienki" także pojawia się motyw śmierci, ale tym razem odnosi się on do faktów historycznych i tematyka książki nie ma nic wspólnego z komedią. Powieść opowiada o tragicznej historii mieszkańców bieszczadzkiej wsi, której już nie ma. Tytułowa Łopienka, podobnie jak wiele bieszczadzkich wsi, nie przetrwała II wojny, a ściślej tego, co po niej w Bieszczadach nastąpiło. Wieś została zniszczona, a mieszkańcy w większości wysiedleni.