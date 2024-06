Zapraszamy na wykład Szymona Jakubowskiego o Janie Pakosławicu i jego potomkach - pierwszych właścicielach Rzeszowa Patrycja Reszko

Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego zaprasza do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na wykład historyka i dziennikarza Szymona Jakubowskiego pt. „Jan Pakosławic i jego potomkowie. Opowieść o pierwszych właścicielach Rzeszowa”. Spotkanie w Bibliotece to okazja, by poznać historię naszego miasta.