Dyskusyjny Klub Filmowy „KLAPS" świętuje 65-lecie istnienia. Z tej okazji WDK w Rzeszowie zaprasza na SPOTKANIE JUBILEUSZOWE

Dyskusyjny Klub Filmowy KLAPS działający w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie należy do jednego z najstarszych w Polsce. W tym roku obchodzi 65-lecie istnienia. Z tej okazji 24 czerwca 2024 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbędzie się SPOTKANIE JUBILEUSZOWE. Jak będzie świętować DKF KLAPS?

SPOTKANIE JUBILEUSZOWE DKF KLAPS

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zaprasza w poniedziałek, 24 czerwca 2024 r. na SPOTKANIE JUBILEUSZOWE organizowane z okazji 65-lecia Dyskusyjnego Klubu Filmowego „KLAPS” w galerii i sali widowiskowo-kinowej WDK, przy ul. Stefana Okrzei 7 w Rzeszowie. W programie: godz. 18:00 - Otwarcie wystawy pt. „Pola Negri i początki starego kina” ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Toruniu,

i Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu oraz Moniki Zając-Czerkies - głównego instruktora WDK w Rzeszowie

godz. 19:00 - Projekcja filmu niemego z 1918 roku pt. „Mania. Historia pracownicy fabryki papierosów” z muzyką na żywo w wykonaniu Zespołu „Czerwie”. Uwaga! Na projekcję filmu obowiązują wejściówki w cenie 12 zł - do nabycia w kasie biletowej WDK.

Fabuła filmu niemego "Mania"

"MANIA". Historia pracownicy fabryki papierosów, reż. Eugen Illés

: dramat, niemy produkcja: Niemcy, 1918

Niemcy, 1918 czas trwania: 85 min Film to poruszająca historia wielkiej miłości Mani Walkowskiej - pracownicy fabryki papierosów - do utalentowanego kompozytora Hansa. Mania, młoda i ładna pracownica fabryki papierosów, zostaje wybrana na modelkę na plakacie reklamowym nowej marki papierosów. U Heinza Alexa, malarza, który ma być autorem plakatu, poznaje młodego kompozytora Hansa van den Hofa. Zakochuje się w nim z wzajemnością. Tymczasem Morelli, bogaty i wpływowy mecenas sztuki, zaintrygowany urodą modelki z plakatu, urządza wielki bal, na który zaprasza Manię. W trakcie zabawy usilnie zabiega o jej względy, jednak bezskutecznie. Mania inspiruje Hansa do napisania opery, która ma być wystawiona w berlińskiej operze. Zazdrosny Morelli, jeden z akcjonariuszy Opery Narodowej, używa swoich wpływów i dzieło Hansa, zatytułowane Mania, zostaje odrzucone. Dziewczyna próbuje przekonać Morellego, by pomógł Hansowi. Morelli zgadza się, ale pod warunkiem, że do czasu premiery Mania zamieszka z nim i zostanie jego kochanką.

Dyrektor opery Dreyer zgadza się na wystawienie opery Hansa. Kompozytor zmienia tytuł swojego dzieła na Tarantella. Na premierze miejsca w loży honorowej zajmują Mania i Morelli. W przerwie Mania spotyka się z Hansem i próbuje wyjaśnić mu, że nadal go kocha, a z Morellim związała się tylko po to, by Hans mógł wystawić swoją operę. Kompozytor nie chce jej słuchać. Zrozpaczona Mania zamyka w garderobie tancerkę, przebiera się za nią i zajmuje jej miejsce na scenie. Zamienia również rekwizyt - atrapę rewolweru na prawdziwą broń... Mania jest jednym z pierwszych filmów niemieckich w karierze Poli Negri. Nakręciła go w roku 1918, tuż po wyjeździe z Polski i zerwaniu kontraktu z wytwórnią Sfinks. W tym samym roku aktorka wystąpiła jeszcze w kilku filmach niemieckich wytwórni Union (tzw. seria filmów sezonu 1918/1919) - m.in. Oczy Mumii Ma (Die Augen der Mumie Ma, reż. Ernst Lubitsch), Żółty paszport (Der gelbe Schein, reż. Victor Janson, Eugen Illes) oraz Carmen (reż. Ernst Lubitsch). Ten ostatni przyniósł Poli Negri wielki rozgłos i rozpoczął jej wielką światową karierę.

Film przez wiele lat był uznawany za bezpowrotnie zaginiony. W roku 2006 prywatny kolekcjoner z Czech zwrócił się do Filmoteki Narodowej z ofertą sprzedaży kopii filmu z Polą Negri. Okazało się, że jest to film Mania. Fakt, że archiwa zagraniczne nie posiadają tego tytułu, a także nieliczne i lakoniczne wzmianki o filmie w źródłach o historii kina tego okresu wskazują, że prawdopodobnie jest to jedyna kopia tego filmu na świecie.

Skrót informacji

Kiedy? Poniedziałek, 24 czerwca 2024, godz. 18:00

Gdzie? Galeria i sala widowiskowo-kinowa WDK, przy ul. Stefana Okrzei 7 w Rzeszowie

Za ile? Projekcja filmu "Mania" - 12 zł, pozostałe punkty programu - bezpłatnie

Link do wydarzenia:Facebook DKF KLAPS

