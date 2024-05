Jadwiga Buczak bohaterką wieczoru literacko-muzycznego w Osiedlowym Domu Kultury "Akwarium" w Rzeszowie

Wieczór literacko-muzyczny w Akwarium

Gościem specjalnym będzie UkuleLiska , która aranżuje własne wiersze do dźwięków ukulele. Niedawno można było ją usłyszeć w rzeszowskiej Bohemie.

Wieczór z literaturą, malarstwem oraz muzyką odbędzie się we wtorek, 14 maja w Osiedlowym Domu Kultury "Akwarium" w Rzeszowie przy ul. Pułaskiego 3. Początek o godz. 17.00 , wstęp wolny.

Kim jest Jadwiga Buczak?

Jadwiga Buczak urodziła się w Oświęcimiu i mieszkała tam do 2017 roku, kiedy przeprowadziła się do Rzeszowa. Jest autorką trzech tomików poezji, kilku opowiadań oraz komedii kryminalnych "Nadzieja w tarapatach" oraz Nadzieja do kwadratu".

Na stronie Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie Jadwiga Buczak mówi o tym, czym zajmowała się, zanim przyjechała na stałe do stolicy Podkarpacia: