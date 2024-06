"Zakręcone Literatki", Gosia Szepelak i Asia Prejzner opowiedzą o literaturze i podróżach w OKK "Akwarium"!

Wieczór autorski „w OKK "Akwarium"

Wieczór autorski pt „Literatura i podróże z humorem” odbędzie się we wtorek, 4 czerwca w Osiedlowym Klubie Kultury RSM "Akwarium " przy ul. Pułaskiego 3 w Rzeszowie. Spotkanie rozpocznie się o godz. 18.00, a poprowadzi je Ewa Machowska.

Podczas wydarzenia Gosia Szepelak i Asia Prejzner opowiedzą z dużą dawką humoru o literaturze i podróżach na wesoło. Podzielą się z publicznością tym, co je inspirowało przez ostatni rok, gdzie były, co robiły, co zobaczyły i jaki to miało wpływ na ich literackie poczynania.