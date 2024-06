Misjonarze Saletyni zapraszają do uczestnictwa w kursie "Nowe Życie z Bogiem". Trzydniowe rekolekcje rozpoczynają się w piątek 7 czerwca! Patrycja Reszko

Saletyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na kurs „Nowe Życie z Bogiem”, który odbędzie się w dniach 7-9 czerwca br. Jest to kurs dla osób pełnoletnich, które doświadczają miłości Boga, jak i do tych, które nie wierzą, że jest to w ogóle możliwe.