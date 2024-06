Weronika Duda oraz Marlena Lekowska z Rzeszowa powalczą o tytuł Miss Polonia 2024 w Warszawie. Poznajcie nasze finalistki!

Wielki finał 95. edycji konkursu Miss Polonia

MARLENA LEKOWSKA

Nazywam się Marlena Lekowska. Mam 24 lata. Pochodzę z Rzeszowa, natomiast obecnie mieszkam w Gdyni. Nie ukrywam, że ogromnie tęsknię za rodzinnymi stronami, jednakże moje serce całkowicie skradło Trójmiasto w całej swojej okazałości. Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Bezpieczeństwa Lotniczego Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Od najmłodszych lat moją największą pasją były występy artystyczne (taneczne/wokalne), najchętniej wspominam występy z zespołem szałamaistek i mażoretek, zarówno w kraju jak i za granicą. Dodatkowo moje zainteresowania to szeroko rozumiane lotnictwo, modeling, fotografia, służby mundurowe oraz rozwój osobisty. Obecnie prężnie działam w branży modowo-eventowej oraz jestem w trakcie przygotowań do szkolenia lotniczego personelu pokładowego.

WERONIKA DUDA

Co napisała o sobie kandydatka startująca z numerem 8?

Jestem osobą pewną siebie, pozytywną, pełną energii i pomysłów. Lubię wychodzić ze strefy komfortu, aby spełniać swoje marzenia. Gdy byłam młodsza, chodziłam do prywatnej szkoły muzycznej, gdzie uczyłam się grać na skrzypcach a potem również na pianinie. W liceum byłam na profilu biologiczno-chemicznym, po czym wyjechałam na studia do Anglii. Zdecydowałam się na studia za granicą, ponieważ dają one duże możliwości rozwoju i poznawania ludzi z różnych kultur. Spotkałam niesamowite osoby, podróżowałam w ciekawe miejsca i pogłębiałam swoją edukację. Zdobyłam licencjat z biochemii z wyróżnieniem, następnie zdecydowałam się na studia magisterskie z Klinicznego Rozwoju Leków na Queen Mary University of London. Ten kierunek również ukończyłam z wyróżnieniem. Interesuje mnie przemysł farmaceutyczny i w przyszłości chciałabym w nim pracować. Obecnie pracuję jako menadżer w sklepie z suplementami w Londynie.