„Czerwone Maki” w Kinie Zorza w ramach Filmowych Wtorków już 11 czerwca!

Zaproszenie na projekcję filmu „Czerwone maki”

Projekcja odbędzie się we wtorek, 11 czerwca 2024 r. w Kinie „Zorza” w Rzeszowie (ul. 3 Maja 28) o godzinie 18.00 . Pokaz zostanie poprzedzony prelekcją historyka IPN.

Kontekst historyczny - bitwa o Monte Casino

W filmie „Czerwone maki” scenarzysta i reżyser Krzysztof Łukaszewicz mierzy się z jednym z najważniejszych współczesnych polskich mitów. Bitwa o Monte Cassino to, bohaterska, ale też krwawa i tragiczna bitwa, jeśli spojrzymy na kontekst losów Polski w II wojnie światowej,.

Bitwa o Monte Cassino uznawana jest za najbardziej zaciętą i najkrwawszą bitwę zachodniego teatru działań w II wojnie światowej. Choć film pokazuje nam jedynie finał kampanii, czyli zdobycie masywu Monte Cassino w maju 1944 roku, to walki w tym rejonie trwały od stycznia. Stawka była wysoka, chodziło bowiem o otwarcie drogi na Rzym, chronionej przez niemieckie umocnienia.

W czterech próbach przełamania niemieckiej obrony i zajęcia klasztoru brali udział Amerykanie, Brytyjczycy, Kanadyjczycy, Hindusi, Nowozelandczycy, Gurkhowie, Francuzi, Algierczycy i Marokańczycy. I oczywiście żołnierze 2 Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa. I to właśnie im udało się zdobyć klasztor i okalające go wzgórza, co pozwoliło aliantom na przełamanie Linii Gustawa.

Zwycięstwo okupione było jednak wielkimi stratami. W starciach o Monte Cassino i Piedimonte San Germano poległo ponad 1000 polskich żołnierzy, a 3000 zostało rannych. To ukazanie tragicznego wymiaru bitwy jest największym atutem filmu. Pozytywną cechą tego filmu jest też to, że nie pokazuje wojny jako zabawy, jako serii heroicznych aktów, ale wojnę w jej pełnej grozie.