W najbliższy "Filmowy wtorek z IPN w Kinie Zorza” będzie można obejrzeć film „Powstaniec 1863” w reżyserii Tadeusza Syki

Zaproszenie IPN na seans filmowy

Kilka informacji o filmie „Powstaniec 1863"

Jeden z żołnierzy okazuje się weteranem powstania styczniowego i wraca wspomnieniami do niespokojnych czasów sprzed blisko 60 lat. Wtedy to wspólnie z księdzem Stanisławem Brzóską działał w konspiracji przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Ksiądz Stanisław Brzóska, mianowany przez Rząd Narodowy naczelnym kapelanem wojsk powstańczych w stopniu generała, brał udział w wielu bitwach postania styczniowego, m.in. pod Siemiatyczami i Włodawą. Wiosną 1864 roku zorganizował czterdziestoosobowy oddział konny, rozbity dopiero w końcu grudnia. W kwietniu 1865 r. dostał się do niewoli, w maju został stracony przez Rosjan.

Kim był ks. Stanisław Brzóska?

Stanisław Brzóska pochodził z rodziny szlacheckiej, która ukształtowała jego poglądy. Urodził się 30 grudnia 1832 roku. W roku 1858 roku otrzymał święcenia kapłańskie i wkrótce potem zaczął posługę na podlaskich parafiach. Jeszcze przed wybuchem powstania, za swoje kazanie, trafił do więzienia w zamojskiej twierdzy. Nie powstrzymało go to i po wyjściu na wolność kontynuował działalność patriotyczną. Do powstania ruszył 23 stycznia 1863 roku. Swoją walkę kontynuował do grudnia 1864 roku, gdy rozbito dowodzony przez niego oddział. Schwytany cztery miesiące później, został publicznie stracony 23 maja 1865 roku.